Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace este condus astazi, 24 iulie 2024, pe ultimul drum. Familia isi va lua ramas bun pentru totdeauna de la influencerul Andrei Parvan, cunoscut drept Andrei Versace. Spynews are imagini in exclusivitate de la inmormantarea barbatului.

- Andra Volos traiește cele mai frumoase, dar și cele mai agitate clipe din viața ei. Frumoasa șatena a fost ceruta in casatorie, iar acum se pregatește intens pentru un dublu eveniment. Andra Volos și Lele vor organiza și botezul fiicei pe care o au impreuna, dar și cununia civila, in aceeași zi. In…

- O vedeta din Romania s-a casatorit in secret, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la emoționantul eveniment! Anca Lungu și-a unit destinul cu Harry Arampatzis, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani.

- Superstarurile internaționale se aduna, in acest weekend, la malul Marii Negre! Se anunța show incendiar pe litoral! Tinie Tempah, unul dintre artiștii internaționali care vor urca pe scena Neversea 2024, a ajuns deja in Romania, iar Spynews.ro are imagini exclusive! Iata ce a facut, imediat dupa ce…

- Momente incredibile pe stadionul din Munchen! Suporterii Echipei Naționale a Romaniei traiesc cea mai mare implinire, dupa ce Romania a dat gol in meciul cu Ucraina! Spynews.ro iți prezinta cele mai importante momente ale acestui meci, surprinse in imagini! Atmosfera este spectaculoasa!

- Se pare ca Denisa Despa și-a refacut viața sau macar incearca. Cu cine a fost surprinsa, de mana, dansatoarea, dar și ce spune despre barbatul care o insoțea. Spynews.ro are imagini și declarații exclusive.

- Oana Roman a organizat parastasul de trei lui a Mioarei Roman, iar Spynews.ro va prezinta imagini exclusive! Vedeta este copleșita de durere și a trecut prin momente dificile in biserica, in timpul slujbei. Oana Roman nu a putut sa iși stapaneasca lacrimile. Vedeta a organizat totul singura, nefiind…

- A trecut printr-o perioada dificila inca de la inceputul anului, dar se pare ca lucrurile au intrat pe fagașul normal pentru Florin Salam. Manelistul și-a reluat evenimentele, iar atunci cand are ocazia, profita de timpul liber. Așa s-a intamplat și de aceasta data, atunci cand a fost surprins de paparazzii…