Stiri pe aceeasi tema

- E scandal din nou in BOR. Preotul din Curcani, judetul Calarasi, a fost inregistrat in timp ce ii facea declarații de dragoste unei fete de 14 ani, chiar in timpul spovedaniei. Parintii au sesizat Politia in ajunul Pastelui, iar cazul a ajuns si in atentia Episcopiei Soloboziei și Calarașilor.…

- Un preot din comuna Curcani, judetul Calarasi, este acuzat ca a incercat sa seduca o adolescenta de 14 ani chiar in timpul spovedaniei. Fata a inregistrat conversatia si i-a povestit intamplarea mamei, care a alertat poliția. Omul lui Dumnezeu este acuzat de comportament indecent fața de o minora, chiar…

- Polițiștii din Calarași verifica un preot acuzat de comportament indecent fața de o minora, chiar la sfanta spovedanie. Preotul slujește la biserica din comuna Curcani și a fost inregistrat cand iși declara dragostea pentru o copila de 14 ani. Fetița i-a povestit pațania mamei. In ajunul Paștelui, aceasta…

- La Sectia de Anestezie și Terapie Intensiva a S.J.U. Buzau, distanta dintre viata si moarte este atat de mica incat unii dintre pacienți inceteaza sa mai spere in vindecare. Mulți alții, in schimb, isi pun nadejdea in priceperea medicilor, dar si in ajutorul lui Dumnezeu. Ultimul an a fost marcat de…

- Oana Roman pune pe primul loc tot timpul sanatatea mamei sale. Dupa ce femeia a suferit mai multe probleme in ultima perioada, acum vedeta Antena Stars a hotarat sa o interneze la o clinica privata. Imagini exclusive cu cele doua!

- Dupa desparțirea de Ana Mocanu, Rareș a inlocuit-o pe fosta asistenta tv cu Denisa Despa. Cel puțin in afaceri, susține acesta. Ei bine, Spynews va prezina astazi, in exclusivitate, imagini compromițatoare cu cei doi, dupa ce au negat ca ar fi ceva intre ei.

- Imagini spectaculoase cu sute de lebede adunate pe lacul Șomuz, in apropierea drumului dintre Falticeni și Țarna Mare, au fost surprinse ieri de catre camerele de filmat ale reporterilor cotidianului Monitorul de Suceava. Grațioasele pasari venite in ultimii ani din nordul continentului au devenit ...