- Ba desparțiți, ba impreuna... Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai schimbatori ca vremea! Dupa ce faimosul afacerist a petrecut ore bune intr-un club de fițe din Capitala alaturi de Florin Salam și in compania a mai multor domnișoare, acesta s-a gandit ca e timpul sa o impace pe focoasa blondina,…

- Dupa ce menajera lui Alex Bodi a declarat ca a vazut mai multe zgarieturi pe pieptul acestuia dupa ce afaceristul avusese o cearta aprinsa cu Bianca Dragușanu, noi va prezentam imagini in exclusivitate cu semnele de pe corpul lui Alex Bodi.

- Dupa ce paparazzii Spynews.ro l-a surprins ieri seara pe Gabi Badalau intr-o zona de fițe cu mai multe domnișoare, iar Bianca Dragușanu a confirmat separarea, iata ca vedeta nu se lasa cu una cu doua, dar nici paparazzii noștri. De data aceasta avem imagini bomba cu diva, dar nu singura, ci in compania…

- Nu e un secret ca Biancai Dragușanu ii place sa fie rasfațata cu tot feluri de cadouri de lux. De data aceasta, focoasa blondina a dat lovitura pe Instagram cu un inel superb, lucrat minuțios. Sa fie chiar de la Gabi Badalau?

- Tensiunile dintre Claudia Patrașcanu și soțul ei, Gabi Badalau, pare sa fi trecut! Cei doi parinți s-au intalnit și au sarbatorit ziua de naștere a fiului lor la munte. Mai mult Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj actualei soții a iubitului sau Gabi.

- Daca anul trecut a traversat o perioada nu tocmai buna, iata ca acum Bianca Dragușanu e mai bine ca oricand. Vedeta se afla in Maldive alaturi de Gabi Badalau, potrivit surselor noastre, acolo unde traiește pe lux și opulența. S-a fotografiat in cele mai incendiare ipostaze, iar barbații sunt uimiți…

- Dupa scandaloasa desparțire de Alex Bodi, Bianca Dragușanu și-a luat o vacanța de lux, in Dubai, loc unde și-a petrecut și noaptea de Revelion. Focoasa blondina s-a fotografiat in tot felul de ipostaze: ba la plaja, ba la piscina, ba in cluburi de fițe, aratand ca este foarte fericita. Nu ne-am fi imaginat…

- Chiar daca e in plin scandal, din nou, cu Alex Bodi și parca nu se mai sfarșește niciodata, Bianca Dragușanu nu uita de gesturile arogante. Vedeta și-a cumparat doua mașini foarte scumpe, mai exact un Rolls Royce și un GLE Coupe, iar noi avem imaginile in exclusivitate cu bolizii de lux!