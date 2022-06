Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan se pregatește sa intre in operație. „Contesa Digitala” s-a filmat in clinica in care iși va face operația de micșorare și ridicare a sanilor, chiar cu puțin timp inainte de intervenție.

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- Madalina Ghenea a surprins cu cele mai recente imagini postate pe Instagram. Celebra vedeta a aparut alaturi de fiica Charlotte, dar și alaturi de mama ei, Constanța Ghenea. S-au rasfațat intr-o vacanța in Dubai. Dupa o perioada intensa de munca, Madalina Ghenea a parasit Italia, țara in care locuiește…

- Ana Morodan a facut public faptul ca nu iși dorește sa aiba copii, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze care demonstreaza ca se descurca farte bine in rolul de mama. „Contesa Digitala” pare a fi in elementul ei cu micuții prietenilor.

- Ana Morodan a luat o decizie radicala dupa ce a ajuns in impas. Așa numita „contesa digitala” se afla la un singur pas de bisturiu și sala de operație. Influencerița are grave probleme de sanatate și a decis sa-și micșoreze sanii. Blondina se plange ca are mari dureri de spate, de aceea va fi nevoita…

- Momente de coșmar pentru Bia Khalifa in aceasta seara. Bomba din showbiz a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro la IML! Tanara, extrem de speriata și lovita pe fața nu a vrut sa dea mai multe detalii despre ce s-a intamplat. Aceasta a izbucnit in lacrimi in fața colegilor noștri.