Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia strazii Bucuresti cu bulevardul 1 Decembrie 1918. Din primele informatii un pieton a fost ranit. La fata locului intervine un echipaj SMURD de la Detasamentul Fripis. ...

- O persoana a murit, iar alta a fost ranita vineri dupa-amiaza, dupa ce tractorul in care se aflau a fost lovit de tren, la iesirea din satul Lunca Calnicului, judetul Brasov.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila, un tractor a fost lovit de tren, la iesirea din satul Lunca…

- Autorul atacului din Florida, care a ucis 17 persoane, isi inregistrase planul pe telefon cu putin timp inainte de incident. Atentie, VIDEO cu puternic impact emotional "Voi lua un Uber la pranz, inainte de ora 14:40. De acolo voi merge in campusul scolii, voi urca scarile, imi voi luat…

- Fortele de ordine au intervenit in numar mare si au incercuit o banca si un bloc de apartamente. Un suspect care a tras in politisti s-a baricadat. Cel putin o persoana a fost ranita cu focuri de arma. Persoana, a carei identitate nu este cunoscuta deocamdata a fost transportata de…

- Politia din Florida a impuscat si ranit o persoana inarmata care vorbea despre Donald Trump la intrarea in clubul de golf al presedintelui, in apropiere de Miami, scrie BBC.Barbatul, identificat ca fiind Jonathan Oddi in varsta de 42 de ani, a fost transportat la spital dupa un schimb de focuri…

- Curțile blocurilor de locuit din Balți au ajuns sa fie din nou pline cu gunoi. Situatia nu este noua si se repeta periodic, in special atunci cand vremea se incalzește și cantitatea de gunoi creste.

- Cel putin o persoana a fost ranita intr-un liceu din California unde politia a intervenit dupa ce a fost anuntata ca s-au inregistrat tiruri de arma, a relatat postul american de televiziune CBS citand autoritatile locale, transmite AFP. Incidentul s-a produs la liceul Highland School…

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs luni dupa-amiaza in oraselul britanic Oxford, situat in apropiere de Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice.Zona Castelului Oxford / Stagecoach a fost izolata.