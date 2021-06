Stiri pe aceeasi tema

- Roverul Curiosity al NASA a transmis pe Terra cateva imagini cu norii stralucitori de pe Marte, care s-au forrmat mai repede decat se asteptau oamenii de stiinta. Pe Planeta Rosie norii se gasesc de cele mai multe ori la ecuatorul planetei, in cea mai rece perioaa a anului.

- ​Roverul chinez Zhurong a coborât pe 22 mai de pe rampa sa și își începe deplasarea în regiunea Utopia Planitia, el putând sa parcurga cel mult 200 de metri pe zi. Va merge însa mult mai încet pentru a nu risca vreo defecțiune și pentru a începe sa analizeze…

- NASA a inregistrat unul dintre cele mai mari succese recente in explorarea spațiului cosmic. Luni, 19 aprilie, pe Marte, Ingenuity a devenit prima aeronava motorizata care a realizat un zbor controlat pe o alta planeta. Dumitru Prunariu, singurul roman care a ajuns in spațiu, și Alexandru Mironov, jurnalist…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) iși extind programul spațial. Aceasta dupa ce au trimis o sonda care orbiteaza planeta Marte și au vazut ca se poate. Acum finanțeaza o misiune pe Luna, iar o echipa de ingineri și oameni de știința de la centrul spațial Mohammed bin Rashid din Dubai, construiește deja roverul…

- Roverul Perseverance și-a scos roțile șenilate și a facut prima sa „excursie” pe suprafața planetei Marte. Noi imagini au ajuns vineri pe Pamant și arata detalii ale Planetei Roșii, la doua saptamani dupa ce robotul de o tona a ajuns pe o alta planeta a sistemului nostru solar, o premiera in istoria…