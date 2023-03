Stiri pe aceeasi tema

- Un caine a fost salvat dupa ce a fost ingropat sub daramaturi timp de 23 de zile dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și Siria luna trecuta. Potrivit presei locale, patrupedul, un husky pe nume Alex, a fost scos de sub gramezile de beton langa Antakya, in provincia Hatay.

- Replici precum si cele care tocmai au zguduit Turcia si Siria din nou au loc in cascada dupa un cutremur mare si pot dura luni de zile, dar devin mai putin frecvente in timp, afirma expertii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 7 milioane de copii sunt afectati de cutremurele devastatoare care au lovit Turcia si Siria pe 6 februarie, a declarat marti Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), care si-a exprimat temerea ca numarul copiilor ce si-au pierdut viata in

- Dupa cele doua cutremure puternice din Turcia și Siria, urmate de sute de replici, reprezentanții mai multor țari au spus ca trimit echipaje de salvare. Printre cei care au dat o mana de ajutor autoritaților din Turcia, se numara și Mexic, care a trimis mai mulți oameni, dar și caini, care i-au ajutat…

- Peste 21.000 de morți in Turcia și Siria in urma cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii, raporteaza autoritațile vineri. Șansele de a gasi victime in viața scad dramatic la patru zile de la seism, mai ales din cauza temperaturilor foarte scazute, susțin specialiștii. Insa in continuare…

- Cutremurele din Turcia și Siria au provocat zeci de mii de victime, printre care și animale. Speriate și pline de praf, ele au ramas prinse sub daramaturi, pana cand salvatorii le-au dat o noua șansa la viața.

- Tragediile sunt intalnite la tot pasul in zonele afectate de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria. Sky News a difuzat imagini cu un tata care sapa cu mainile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub daramaturi, langa Alep.

- Doua cutremure majore, cu magnitudine de 7,8 și 7,6, au lovit Turcia, la granița cu Siria, la doar cateva ore distanța. Bilantul victimelor a ajuns la peste 1.700 de morti in ambele tari.