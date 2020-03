IMAGINI EMOŢIONANTE Reacţia medicilor când un pacient aflat în stare critică respiră din nou singur, fără aparate VIDEO Imaginile arata cum personalul medical aplauda in momentul in care se anunta ca starea bolnavului s-a ameliorat. Totodata, la aflarea vestii, mai multi medici si asistente isi fac imediat aparitia in salon pentru a sarbatori reusita medicala. Descoperire SOC dupa autopsia pacientilor decedati de CORONAVIRUS. Ce se intampla cu COVID-19 dupa MOARTE Medicii aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus se bucura pentru fiecare pacient salvat din ghearele mortii. A fost si cazul medicilor spanioli care au trpit momente emotionante atunci cand starea unui bolnav aflat pana atunci… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jonas Schmidt-Chanasit este de parere ca fotbalul ar putea programa din nou meciuri abia in 2021. Descoperire SOC dupa autopsia pacientilor decedati de CORONAVIRUS. Ce se intampla cu COVID-19 dupa MOARTE "Nu este realist sa fie terminat sezonul cand vedem situatia din Europa si ce va…

- Medicii aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus se bucura pentru fiecare pacient salvat din ghearele mortii. Este si cazul medicilor spanioli care traiesc momente emotionante atunci cand starea unui bolnav aflat pana atunci in stare critica se amelioreaza.

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- Medicii aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus se bucura pentru fiecare pacient salvat din ghearele mortii. Este si cazul medicilor spanioli care traiesc momente emotionante atunci cand starea unui bolnav aflat pana atunci in stare critica se amelioreaza.

- Un roman care știa ca este infectat cu coronavirus a luat avionul din Madrid sa vina in București și a stat in aeronava alaturi de aproximativ 60 de calatori care acum sunt in pericol sa fie și ei infectați. Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur.„Am spus ca romanii din Diaspora sunt…

- Mitropolitul Banatului s-a implicat in lupa impotriva pandemiei de coronavirus. IPS Ioan a donat Spitalului CFR din Timișoara doua concentratoare de oxigen, aparate necesare pacienților infectați cu Covid-19, dar si persoanelor cu probleme respiratorii, informeaza opiniatimisoarei.ro. Concentratoarele…

- ​Atacantul echipei PSG Kylian Mbappe a fost testat, marti, pentru a se stabili daca a contractat coronavirsul, informeaza lequipe.fr.Mbappe s-a simtit rau si nu s-a antrenat în ultimele doua zile, suferind o angina. Medicii au decis sa îi faca un control pentru coronavirus, al carui…

- Femeia internata cu coronavirus la Spitalul Republican raspunde pozitiv la tratament. Despre aceasta a declarat luni, 9 martie, directorul institutiei medicale. Anatol Cibotaru, dupa sedinta Punctului Focal National. "Pacienta se afla la terapie intensiva in boxa izolata.