- Formatia Borussia Dortmund a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 6-1, echipa Paderborn, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Germaniei, anunța news.ro.Invingatorii au marcat prin Hazard ’54, Sancho ’57, ’74, ‘90+1, Hakimi ’85 si Schmelzer ’89. Pentru gazde a inscris…

- Echipa Borussia Moenchengladbach a revenit pe podium in Bundesliga, dupa victoria clara, cu 4-1, obtinuta pe teren propriu in fata celor de la Union Berlin, duminica, in etapa a 29-a. Florian Neuhaus (17), Marcus Thuram (41, 59) si Alassane Plea (81) au marcat golurile Borussiei, pentru…

- Echipa FC Koln a terminat la egalitate pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia FSV Mainz, duminica, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Germaniei, reluat in acest weekend cu portile inchise, din cauza pandemiei de coronavirus.Gazdele au deschis rapid scorul,…

- Echipa Borussia Moenchengladbach a urcat pe locul al treilea in clasamentul campionatului de fotbal al Germaniei, dupa ce a reusit sa invinga in deplasare, cu scorul de 3-1, formatia Eintracht Frankfurt, sambata, in prima etapa disputata dupa intreruperea sezonului in Bundesliga, din cauza pandemiei…

- Echipa de fotbal RB Leizpig, una dintre candidatele la titlul de campioana a Germaniei in acest sezon, a fost tinuta in sah pe teren propriu de formatia SC Freiburg (1-1), sambata, cu ocazia reluarii sezonului in Bundesliga, dupa o pauza fortata de peste doua luni, din cauza crizei sanitare globale,…

- Robert Lewandowski, starul echipei Bayern Munchen si al campionatului de fotbal al Germaniei, a declarat ca este mai "pregatit ca niciodata" inaintea reluarii sezonului in Bundesliga, in acest weekend, cand bavarezii vor juca in deplasare cu nou promovata FC Union Berlin, informeaza Associated Press.…

