- Un cațel de talie mica a fost scos in viața de sub daramaturi, dupa 25 de zile de la cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și Siria. Patrupedul din rasa bichon a fost gasit de salvatori sub gramezile de moloz.

- Un caine a fost salvat dupa ce a fost ingropat sub daramaturi timp de 23 de zile dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și Siria luna trecuta. Potrivit presei locale, patrupedul, un husky pe nume Alex, a fost scos de sub gramezile de beton langa Antakya, in provincia Hatay.

- Peste 41.000 de morti in Turcia si Siria dupa seismele de saptamana trecuta. Salvatorii au reusit insa sa scoata de sub daramaturi oameni care au supravietuit ca prin minune fara apa, mancare si caldura timp de 8 zile.

- Peste 21.000 de morți in Turcia și Siria in urma cutremurelor devastatoare de la inceputul saptamanii, raporteaza autoritațile vineri. Șansele de a gasi victime in viața scad dramatic la patru zile de la seism, mai ales din cauza temperaturilor foarte scazute, susțin specialiștii. Insa in continuare…

- Cutremurele din Turcia și Siria au provocat zeci de mii de victime, printre care și animale. Speriate și pline de praf, ele au ramas prinse sub daramaturi, pana cand salvatorii le-au dat o noua șansa la viața.

- Dupa mai bine de 24 de ore de la cutremurul din Turcia care a rapus mii de vieți, o familie formata din doi adulți și doi copii, a fost salvata de sub ruinele cladirii in care locuiau. Imagini emoționante cu cei care au fost scoși de sub daramaturi.

- Guvernul taliban din Afganistan va trimite in jur de 165.000 de dolari ca ajutor pentru Turcia si Siria dupa cutremurul devastator produs luni, a anuntat Ministerul de Externe de la Kabul, informeaza miercuri Reuters, citat[ de Agerpres. Afganistanul trece printr-o severa criza economica si umanitara…

- Imagini apocaliptice au aparut pe rețele sociale dupa cutremurul devastator care a lovit luni dimineața Turcia. Cladiri care se prabușesc din cauza undelor seismice, oameni panicați pe strazi, haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare…