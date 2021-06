Ieri a fost zi de mare, mare bucurie și veselie pentru Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu! Frumoasa vedeta și artistul de la Dirty Nano au ajuns in fața altarului și și-au jurat iubire eterna in fața lui Dumnezeu. Cu toate ca evenimentul a fost ținut in secret, astazi, atat Roxana Ionescu, cat și Tinu Vidaicu au postat imagini emoționante din cea mai frumoasa zi a vieții lor!