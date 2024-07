Stiri pe aceeasi tema

- Irinuca, fiica lui Irinel Columbeanu, profita de fiecare clipa petrecuta in Romania. Adolescenta vrea sa recupereze timpul pierdut cu familia din țara și alaturi de Ramona Gabor, cele doua au plecat intr-o scurta escapda.

- Zilele trecute, Ramona Gabor și Irina Columbeanu au ajuns in Romania, dupa o lunga perioada petrecuta in Dubai, respectiv Statele Unite ale Americii. Fosta cumnata a lui Irinel Columbeanu a fost așteptata la aeroport de Irina Columbeanu, dar și de fostul milionar. Acum, cele doua se bucura de timpul…

- Irina Columbeanu și Ramona Gabor au avut mereu o relație apropiata, dar din cauza distanței, au fost puține momentele in care au petrecut timp impreuna. Se pare ca fiica lui Irinel Columbeanu și matușa ei și-au dorit sa „recupereze” momentele in care au fost in Dubai, respectiv Statele Unite ale Americii,…

- Irina Columbeanu se bucura din plin de timpul petrecut in Romania! Fiica lui Irinel Columbeanu s-a intalnit cu Ramona Gabor, care a sosit in Romania in aproape același timp cu Irina Columbeanu! Iata in ce ipostaze au fost surprinse cele doua!

- Irina Columbeanu a ajuns in seara de sambata spre duminica, in Romania, iar tatal ei a așteptat-o nerabdator la Aeroport. De altfel, recent, fostul afaceriest care locuiește in prezent intr-un azil, a declarat ca așteapta nerabdator sa iși stranga in brațe fiica.Fiica lui Irinel Columbeanu a revenit…

- Fiica lui Irinel Columbeanu a terminat liceul. Cum arata in prezent Fiica lui Irinel Columbeanu incheiat un capitol important din viața sa, cel al liceului. In aceasta vara, Irina planuiește sa-și viziteze tatal in Romania. La balul de absolvire, Irina Columbeanu a avut o apariție remarcabila. Ea a…

- Daca se descalța, Crina Abrudan platește chiria pe o luna pentru doua apartamente de doua camere in București! Cu ea incepe șmecheria! Avem imagini senzaționale cu fosta prezentatoare TV, deoarece paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au filmat-o!…

- Irinel Columbeanu s-a mutat la azil in toamna anului trecut. A petrecut acolo și Craciunul, caci fiica lui, Irina Columbeanu, e stabilita in America și nu a venit in țara, și se pare ca și Paștele tot acolo il va sarbatori, dupa cum a anunțat proprietarul centrului pentru batrani. Din proprie inițiativa,…