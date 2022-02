Stiri pe aceeasi tema

- Ținand in mana un numar de telefon mobil al unei femei pe care nu o intalnise niciodata, Nataliya Ableyeva a trecut sambata granița dintre Ucraina in Ungaria, impreuna cu cei doi copii necunoscuți, pe care i-a salvat din mijlocul razboiului dintre Ucraina și Rusia.

- Mai mulți soldați ruși au fost luați prizonieri de ucraineni in cursul zilei de vineri. Unul dintre ei, care a fost capturat in regiunea Sumy, a izbucnit in plans cand a fost confruntat de civili. Tinerii susțin ca nu știau ca vor merge in razboi.

- Razboiul din Ucraina face victime inca din primele lor zile de viata. Imagini dramatice cu copii nascuti prematur adapostiti de bombe in subteran fac inconjurul lumii. Bebelusii nascuti la spitalul din Dnipro au fost salvati din calea atacurilor Rusiei de personalul medical, care ii ingrijeste pe micutii…

- Imagini impresionante cu locuitorii din Karkov care se adapostesc la metrou au fost postate pe rețelele sociale. Sute, poate mii de oameni și-au parasit locuințele și s-au refugiat in stațiile de metrou din cel de-al doilea oraș ca marime din Ucraina.

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Imagini din satelit realizate in ultimele doua zile arata ca se construiesc un nou drum și un pod peste un rau important din Belarus, la mai putin de 6 kilometri de granita cu Ucraina, in contextul in care, potrivit unor surse, fortele militare rusesti continua sa isi consolideze pozitiile din jurul…

- Construcția a aparut la granița cu Ucraina, potrivit Realitatea PLUS.Podul, situat la coordonatele 51.5327, 29.86593, se afla in zona de excludere din jurul reactorului, care se extinde peste granița dintre Ucraina și Belarus.Recent Planet imagery of the Pripyat river in Belarus near the RU-UA border…

- Noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana privata arata ca Rusia continua sa-si consolideze fortele in Crimeea anexata si in apropierea Ucrainei, in timp ce incearca sa negocieze garantii de securitate cu NATO si SUA, relateaza Reuters.