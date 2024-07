Imagini emoționante cu bătrâna care la 94 de ani își îngrijește fiica Tanti Domnica are 94 de aniTanti Domnica are 94 de ani și este un adevarat exemplu pentru tinerele generații. De cațiva ani femeia este stalpul familiei și iși ajuta fiica bolnava. Nimic parca nu o oprește, nici macar varsta inaintata.„Cafeluța o iau in fiecare dimineața. Sa-mi dea Dumnezeu sanatate.”, a spus batrana.Intrebata daca consuma medicamente, femeia a spus ca doar antinevralgic ia uneori.Batrana merge la coasa, se ocupa de gradina și de la animalele din curte cu aceeași energie ca in tinerețe. Femeia taie chiar și lemne.„Pune la roșii... leaga... și acolo și aici ea le-a crapat, ea.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

