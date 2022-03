Imagini ingrozitoare dintr-o baza militara din Mykolaiv, in sudul Ucrainei, au fost publicate sambata dimineața. Reporterul belgian Robin Ramaekers, care a mers in locația respectiva, vorbește despre cel puțin 80 de cadavre scoase dintre daramaturi, cu „multe altele sub ele”, transmite BBC. Bilanțul morților nu a fost confirmat de autoritațile ucrainene, deoarece este vorba despre […] The post IMAGINI DRAMATICE. Zeci de victime scoase de sub daramaturi dupa un atac cu rachete in sudul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .