- Sute de curti, subsoluri, case si drumuri au fost inundate marti si in noaptea de marti spre miercuri, situatiile cele mai grave fiind semnalate in judetul Neamt. In Hangu (Neamt) a fost distrus podul spre localitate, astfel ca accesul se poate face doar pietonal.

- Ploile torențiale au facut ravagii in Sibiu! Pompierii din Sibiu au intervenit, luni seara, pentru salvarea a doua persoane surprinse cu un autoturism de o viitura intre localitatile Boian si Bazna. (Promotiile zilei la monitoare) Apa are aproximativ 75 de centimetri pe drum, iar pompierii au mers pe…

- Mii de locuitori au fost evacuati, iar accesul pe numeroase cai rutiere si feroviare a fost blocat in urma inundatiilor cauzate de ploile torentiale si a furtunilor care fac ravagii in China, informeaza sambata Xinhua si Reuters. 241 de rauri din 24 de provincii au provocat inundatii in ultimele zile,…

- Cateva zeci de gospodarii afectate, un pod distrus si mai multe drumuri surpate este bilantul provizoriu in urma inundatiilor produse in judetul Brasov la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza, luni, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Potrivit sursei citate, au fost afectate 55…

- Ploile torentiale provoaca probleme in judetul Suceava, unde patru persoane si sute de oi au ramas izolate de ape. Doua anexe de gospodarii au ars dupa ce au fost lovite de trasnet, iar mai multe curti au fost inundate.

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Ploile torențiale care au cazut in ultimele ore, in mai multe zone din țara, au facut ravagii. Chiar și Capitala a fost afectata de cantitatea de apa care a cazut, dovada fiind imaginile surprinse de oameni și postate pe rețelele de socializare.

- Ca urmare a Codului Galben, DN74 Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni iar pe DN114 spre satul Buninginea se circula doar pe un sens al drumului. Codul Galben a adus cu el inundații și drumuri blocate, DN74 pe sensul Brad-Ciuruleasa este blocat cu aluviuni in totalitate și pe DN114 spre satul Buninginea…