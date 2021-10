Stiri pe aceeasi tema

- Situație grava in Capitala, unde, in fiecare zi, numarul crescut al infectarilor solicita la maximum spitalele. In fața Spitalul Universitar sunt cozi de ambulanțe pe trei randuri, iar pacienții, atat cei infectați cu COVID-19, cat și cei cu alte probleme medicale, așteapta cu orele sa fie internați.

- Valul patru a lovit crunt in județul Botoșani. Iar botoșanenii traiesc o alta premiera neagra cauzata de virusul care ia viața dupa viața. Doar intr-o luna au murit la Botoșani aproape 150 de oameni, situație nemaiintalnita pe plan local.

- Doar patru paturi sunt libere in spitalele prahovene pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, niciunul dintre acestea nefiind la terapie intensiva, arata datele facute publice, vineri, de Prefectura Prahova. Potrivit acestora, numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu…

- Imagini dramatice in Italia. Șapte tornade au lovit Lombardia in numai o zi. Mai multe case au fost distruse de vijeliile puternice, copacii au fost smulși din radacini, iar stalpii de electricitate au fost rupți. Langa aeroportul din Carpi, utilizat in principal pentru zboruri de agrement, o tornada…

- Sute de copaci sint taiați ilegal de marginea traseului R34, din raioanele Leova, Hincești și Cantemir, care se afla in construcție de mai multe luni, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Despre ilegalitați au informat internauții. {{536332}}Oamenii spun ca copacii sint defrișați de pe marginea…

- O bomba de aruncator de calibrul de 82 milimetri a fost descoperita pe marginea drumului judetean care tranziteaza localitatea Rediu din comuna Rauseni, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu.Potrivit sursei citate, munitia neexplodata…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi din țara…

