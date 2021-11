Stiri pe aceeasi tema

- Un alt pacient de la sectia ATI a Spitalului din Targu Carbunesti, transferat la Spitalul Judetean de Urgenta dupa ce unitatea medicala a ramas fara oxigen pentru bolnavii de COVID, a murit vineri, informeaza publicația locala Gorj Express . Este al patrulea deces in randul pacienților de la Spitalul…

- Medicii Spitalului Sfantul Gheorghe din Botoșani sunt disperați. Din cauza lipsei de oxigen, necesara pentru supraviețuirea bolnavilor de COVID-19 a fost necesara folosirea unor tuburi de sudura. Dintre pacienții internați in spital, 50 depind de aceste tuburi. In spitalele județului nu exista niciun…

- Autoritatile sanitare din Arges analizeaza posibilitatea suplimentarii paturilor cu acces la oxigen pentru pacientii cu COVID-19, 13 urmand sa fie operationalizate in perioada urmatoare la Spitalul Militar Pitesti, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis luni de Institutia Prefectului…

- O pacienta nevaccinata din Cluj, trecuta de prima tinerețe, are mari probleme dupa ce a încercat sa se trateze singura de COVID-19. Femeia nu a mâncat zile în șir dupa ce și-a pierdut gustul și a sunat la 112 doar în momentul în carea simțit ca ramâne fara aer.…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica din Iasi, Vasile Cepoi, sustine ca in spitalele iesene nu mai sunt locuri nici macar pentru pacientii COVID care nu au nevoie de oxigen, in timp ce bolnavii care necesita internare la ATI stau in ambulante in curtea spitalelor pana apare un loc liber.

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 527 de persoane diagnosticate cu COVID și 36 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 607 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 227 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 21 pacienți…

- Numarul bolnavilor de COVID in continua creștere pune presiune pe sistemul sanitar, dar și pe psihicul celor chemați sa-i salveze pe pacienți. Cadrele medicale spun ca sunt obosite, dar mai ales dezamagite de lipsa de responsabilitate a celor care refuza sa se vaccineze.