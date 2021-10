O fabrica de praf de pușca și produse chimice din regiunea Riazan, Rusia, a luat foc. In timpul tragediei, 17 angajati au fost in sala unde se producea pulberea pentru armament. Conform poliției, incendiul a fost provocat din cauza „incalcarii proceselor tehnologice” și a „standardelor de securitate”. In urma tragediei, 16 angajați au murit.