Stiri pe aceeasi tema

- Michel Aoun, președintele Libanului, a afirmat vineri, 7 august, ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata ”fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocand ipoteza ”unei rachete”, scrie agenția AFP, citata de Hotnews.”Este posibil ca explozia sa fi fost provocata de neglijența…

- Beirut este un ”oras sinistrat”, a anuntat ieri Consiliul Suprem de Aparare din Liban, dupa exploziile devastatoare care au zguduit portul capitalei libaneze si au provocat pagube de o amploare fara precedent in toate cartierele orasului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Consiliul, din care fac…

- UPDATE – Libanul este in doliu astazi, dupa ce o explozie uriasa in capitala Beirut a distrus cartierul portului si a provocat haos in tot orasul. Bilantul tragic, inca provizoriu, cel putin 78 de morti si aproape 4.000 de raniti. Deocamdata nu sunt informatii ca, printre victime, s-ar afla si romani,…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, pe Twitter, ca Franta va trimite in Liban "mai multe tone de materiale sanitare", dar si un detasament de securitate civila, dupa ce capitala Beirut a fost devastata de doua explozii uriase, informeaza AFP, citata de Agerpres."Paramedicii vor ajunge, de asemenea,…

- Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara masuri de securitate, a afirmat presedintele libanez Michel Aoun, citat de contul de Twitter al presedintiei libaneze."Este inacceptabil ca 2750 de tone de nitrat de amoniu sa fie depozitate sase ani fara…

- Zeci de oameni au fost raniți in urma unei explozii ce a avut loc in portul Beirut, in urma cu puțin timp. Deflagrația masiva vine cu puțin timp inainte de a fi anunțat verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri, care a avut loc in 2005.

- Presedintele Libanului, Michel Aoun, a facut apel duminica la unitate nationala, dupa izbucnirea unor violente in unele zone din Beirut intre sustinatorii unor partide politice sectariene rivale, informeaza Reuters.Libanul mentine un echilibru sectar fragil de la razboiul civil din perioada…

- Liliana, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu e in culmea fericirii. In urma cu mai multe saptamani a nascut pentru a doua oara, iar daca atunci nu a facut publica nicio fotografie cu cel de-al doilea copil, iata ca mai nou a publicat și primele imagini.