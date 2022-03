Stiri pe aceeasi tema

- Rușii ataca fara mila orașele din Ucraina. Deși primește multe sancțiuni pentru invazia din țara vecina, Vladimir Putin nu se lasa. Situația din Mariupol este din ce in ce mai grava, iar la Kiev au sunat alarmele de la primele ore ale dimineții. Cele mai noi informații despre razboi.

- Invazia in Ucraina, pornita de Rusia, continua, iar victimele civile sunt tot mai numeroase in Ucraina. Razboiul pornit de Rusia in Ucraina a ajuns in cea de-a 11 zi, iar ucrainenii rezista. Sprijinul oferit de Occident pentru Ucraina și sancțiunile impuse Rusiei sunt tot mai puternice. Președintele…

- Cea de-a doua runda de negocieri intre delegatiile rusa si ucraineana privind un posibil acord de incetare a focului in Ucraina poate avea loc miercuri, potrivit unui anunt facut de Kremlin, transmit EFE si TASS. “Astazi (miercuri – n.r.), in a doua jumatate a zilei, spre seara, delegatia noastra…

- Rușii au ieșit, miercuri seara, din nou pe strazi in Santk Petersburg, pentru a protesta impotriva razboiului declanșat de Vladimir Putin in Ucraina, informeaza Reuters pe contul oficial de Twitter, unde transmite imagini live de la manifestații. In ciuda riscului de a lua amenzi uriașe sau a ajunge…

- Campania militara a Rusiei in Ucraina nu merge așa cum ar fi planuit liderul de la Kremlin, ceea ce, conform unor surse, l-ar fi determinat pe acesta sa aiba reacții dure la adresa celor din staff-ul sau apropiat. Informațiile referitoare la tensiunile de la Kremlin au fost date de agențiile de informații…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- In timp ce Statele Unite au emis avertismente luna trecuta cu privire la trupele ruse masate la granițele Ucrainei, iar președintele american Joe Biden l-a amenințat pe Vladimir Putin cu sancțiuni personale daca Rusia invadeaza Ucraina, razboiul de propaganda interna s-a intensificat la televiziunile…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a facut cu siguranta calculul ca tensionarea situatiei la granita cu Ucraina si invinuirea NATO ar aduce din nou populatia de partea sa, dar de data asta s-ar putea sa nu-i mai mearga strategia, pentru ca rusii nu-l mai cred. De fapt, nu se mai lasa convinsi de propaganda…