Imagini dramatice din Kabul: oamenii cad din avion VIDEO Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan. Oamenii sunt efectiv disperați, iar in incercarea de a fugi din țara ajung sa se prinda de avioane. In imaginile surprinse de persoanele de la fața locului pot fi observați oameni cum cad din avion. Conform rapoartelor mass-media locale, mai multe persoane au prins trenul de aterizare al avionului și s-au prabușit in timp ce incercau sa zboare din Afganistan. Pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

