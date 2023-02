Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii romani care intervin in Turcia in orașul Antakya incearca miercuri dimineața sa scoata de sub daramaturi un baiat de 16 ani. In timpul nopții au salvat un barbat care ramasese cu piciorul prins sub o grinda de beton. In același loc au gasit doua persoane decedate. ”Pe parcusul nopții, echipei…

- Pe parcusul nopții, echipei RO-USAR i-a fost repartizata o noua zona de intervenție in partea de Nord-Vest a orașului Antakya. Dupa ce au recuperat un adult, salvatorii romani incearca sa scoata de sub daramaturi un copil.

- Operațiunea de recuperare a unei familii formate din trei persoane – doi parinți și copilul lor – care a fost prinsa sub daramaturi in orasul Antakya a fost suprinsa intr-o serie de imagini facute publice marți seara, 7 februarie, de IGSU. In imagini, se vede cum salvatorii romani cauta supraviețuitori…

- Echipa de salvatori romani, prima care a ajuns in Turcia, va acționa in provincia Hatay. Pompierii, medicii și voluntarii au inceput sa-și instaleze tabara, in aceasta dimineața, și vor porni catre oamenii care au nevoie de ajutorul lor.

- Imagini dramatice din Siria, cu un salvator care alearga in brațe cu un copil mic scos de sub daramaturi au fost facute publice. Intre timp, in Turcia, oamenii povestesc ca sapa de ore in șir cu mainile goale cautand supraviețuitori sub cladirile prabușite in urma cutremurului.