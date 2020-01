Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz s-a rasturnat miercuri dimineata pe DN38 in judetul Constanta. Din primele informații, 18 persoane sunt ranite. De asemenea, doua persoane care fusesera prinse sub microbuz au murit la scurt timp dupa accident. Accidentul produs pe DN 38 intre Topraisar si Amzacea, judetul Constanta, a fost…

- Imagini cutremuratoare accident mortal. Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite grav Doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui accident rutier produs, luni, pe un drum judetean din judetul Dolj, dintre localitatile Galiciuica si Bailesti. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Insula filipineza Mindanao a fost lovita, duminica, de un cutremur puternic, cu magnitudinea 6.8, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS). Un copil a murit si zeci de persoane au fost ranite, relateaza AFP.

- Tragedie in Maroc! 17 persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o rapa, potrivit realitatea.net.Accidentul a avut loc ieri seara, in apropierea orasul Taza, in nordul Marocului, la 300 de kilometri distanta de capitala.

- Echipe de interventie au venit din mai multe state europene, inclusiv Romania, Italia, Grecia, Franta, Turcia si Croatia pentru a ajuta la salvarea eventualilor supravituitori. Seismul a fost urmat de nu mai putin de 250 de replici, iar ziua de 27 noiembrie a fost declarata zi de doliu national. Multi…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Accidentul a avut loc la iesirea din Focsani. in dreptul statiei de benzina Sima Bayer. La fata locului au venit mai multe echipaje de salvatori. Doua persoana si-au pierdut viata, una este ranita grav si doua sunt ranite usor, intr-un accident la iesirea din Focsani, pe E85. Potrivit IPJ Vrancea, ”conducatorul…