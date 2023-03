Stiri pe aceeasi tema

- La inceput de primavara, jumatatea blonda a trupei Andre a acceptat provocarea FRESH by UNICA. Andreea Balan, in varsta de 38 de ani, și-a spus, in exclusivitate, povestea despre succesul venit pe neașteptate, la o varsta atat de frageda. Concurenta de la „America Express” a marturisit cum a influențat-o…

- Un accident rutier soldat cu doua victime, dintre care una se afla in stare grava, a avut loc, vineri, pe DN 2A, in localitatea Ion Roata, informeaza ISU Ialomita. Potrivit sursei citate, un autoturism a parasit partea carosabila si a intrat intr-un copac. In urma coliziunii au rezultat doua victime…

- La data de 22.02.2023, in jurul orei 02:00, un tanar in varsta de 23 de ani a condus un autovehicul pe strada Ilie Gropseanu dinspre strada Nicolae Andreescu din Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul direcției de mers și a intrat in coliziune cu un auto parcat, dupa care a fost proiectat…

- Incident in trafic vineri seara, aproape de miezul nopții, la intersecția Calea Martirilor 1989 cu bulevardul Liviu Rebreanu, unde un taximetrist in varsta de 44 de ani a fost agresat de un alt șofer, in varsta de 30 de ani. Incidentul petrecut in jurul orei 23:30 i-a „activat” pe taximetriști, mai…

- Apar noi imagini dramatice din Turcia in urma cutremurului devastator! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO…

- Imagini dramatice in Turcia. La doar cateva ore de la producerea cutremurului, care a lasat sute de morți și raniți, pe internet au inceput sa apara imagini cu momentele in care mai multe cladiri se prabușesc.

- Astazi, politisti din cadrul Serviciului Rutier au desfasurat o actiune pe principalele drumuri din municipiul si judetul Constanta, pentru prevenirea si combaterea incalcarilor normelor legale in ceea priveste limitele vitezei de deplasare. La data de 4 februarie a.c, in intervalul orar 09.00 ndash;…

- Un tanar in varsta de 18 ani, fara permis de conducere, a fost prins cu greutate de polițiști, dupa ce a gonit la volanul unei mașini in jur de 7 kilometri, in ciuda semnalelor și somațiilor verbale ale oamenilor legii. Urmarirea s-a desfașurat in condiții grele, de ceața, fugarul reușind sa-și ...