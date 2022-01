Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice au surprins un avion cazut pe calea ferata spulberat de un tren la o trecere la nivel din Los Angeles. Trenul de pasageri s-a izbit de un Cessna care s-a prabușit la scurt timp dupa decolare, potrivit informațiilor din presa locala. Trenul a spulberat avionul la doar cateva secunde…

- Fosta halta din Targu Mureș a luat foc, vineri seara, iar pompierii au gasit in interiorul cladirii o persoana decedata, conform Mediafax. Casa care a fost halta langa calea ferata din Targu Mureș, situata pe strada Aleea Carpați, a luat foc, vineri seara. Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Astazi, un sofer inconstient a spulberat barierele de la trecerea la nivel cu o cale ferata. Momentul impactului a fost surprins de camerele de luat vederi.Evenimentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 45 200, situata intre statiile Crivina Brazi, judetul Prahova.Iata informatiile…