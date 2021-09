Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu nu s-a simțit bine deloc in ultimele zile, iar cantareața a decis duminica seara sa cheme salvarea și sa fie internata. In aceste momente, interpreta se afla in spitalul Matei Balș, dupa ce medicii au stabilit ca e infectata cu noul coronavirus. Ei bine, care este starea de sanatatea…

- Elena Merișoreanu, in varsta de 72 de ani, a fost internata sambata seara la spitalul „Matei Balș” din Capitala, dupa ce a fost testata pozitiv cu COVID-19. Interpreta de muzica populara a facut declarații despre starea sa de sanatate și cat va trebui sa mai ramana internata.Celebra artista a ajuns…

- Incepand de astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, sunt in secția de boli infecțioase a unitatii. “In ultimele zile a fost o explozie practic de pacienți infectați…

- Elena Merișoreanu s-a infectat cu Covid-19. Cunoscuta artista se afla la spital, fiind nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor dupa ce starea ei de sanatate s-a agravat. Aceste vești vin dupa ce vedeta a suferit o intervenție chirurgicala in urma cu o luna. Elena Merișoreanu, internata de urgența dupa…

- De saptamana viitoare, pacienții și aparținatorii care se adreseaza Spitalului de Pneumoftiziologie din Bacau se vor putea vaccina anti Covid daca doresc. “In urma discuțiilor pe care le-am purtat cu managerul unitații, Madalin Paraianu, am convenit ca pacienții care se adreseaza acestui spital vor…

- In prezent, 5 pacienți cu forme medii de boala sunt internați in cele doua clinici de infecțioase din Targu-Mureș. In total, in toate clinicile Spitalului sunt peste 100 de paturi rezervate pacienților cu Covid, restul paturilor sunt destinate pacienților non-covid. Toți pacienții internați sunt adulți…

- In ciuda campaniilor de vaccinare, COVID19 a reinceput sa infecteze tot mai multa lume. Valul 4 este deja aici, sunt de parere specialiștii. Recent o secție a spitalului militar din Cluj a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultima vreme parca sunt urmariți de ghinion Oana și Virel Lis. Dupa ce era sa ramana fara aproape 5.000 de euro, Oana Lis a cam ajuns la capatul puterilor, și din cauza problemelor de sanatate ale soțului. Recent blonda a fost surprinsa in centrul Bucureștiului, plangand, la o masa intr-un restaurant.…