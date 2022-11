A fost cutremur in Indonezia! Mișcarea telurica, din primele informații una de suprafața, a facut victime și a cauzat pagube materiale. Sunt cel puțin 14 morți și sute raniți, dupa ce un cutremur a lovit principala insula indoneziana Java, potrivit site-ului BBC, in baza informațiilor de la oficialii locali. Oficialii au avertizat, insa, ca bilanțul […] The post Imagini dramatice! Cel puțin 14 morți și sute de raniți in urma unui seism in Indonezia - VIDEO first appeared on Ziarul National .