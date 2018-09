Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua femei au murit sambata in Filipine dupa o alunecare de pamant, primele inregistrate in Asia de sud-est, dupa trecerea super- taifunul Mangkhut, a spus poliția, relateaza AFP. De asemenea, in Taiwan o femeie a fost ucisa dupa ce a fost maturata la propriu de marea furioasa.

- O furtuna masiva de nisip a lovit, joi seara, orașul american Phoenix, din statul Arizona. Furtuna a redus vizibilitatea la zero in unele zone, dar, din fericire, nu a produs victime. Furtuna de nisip a fost...

- Un tsunami de peste un metru și jumatate a lovit Mallorca și Menorca provocand pagube uriașe restaurantelor aflate pe plaja și stricandu-le vacanța turiștilor de acolo, scrie Daily Mail. Un val de aproximativ un metru și jumatate a lovit stațiunea Ciutadella de pe coasta de vest a insulei Menorca. Plajele…

- Polițiștii din București au reușit sa-l prinda noaptea trecuta pe șoferul fugar care a provocat vineri un dezastru in Capitala, dupa ce a lovit cinci autoturisme si a ranit doi oameni. Cursa nebuna, cu agentii pe urme, a fost surprinsa de camerele de supraveghere si arata cum, disperat, barbatul a incercat…

- Politia a publicat primele imagini cu soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala, acesta avand antecedente penale, fiind condamnat in trecut pentru talharie si furt calificat. Potrivit Politiei Capitalei, barbatul are 39 de ani, o inaltime de aproximativ 1,60 m, corpolent, cu ten inchis…

- Soferul care vineri a lovit cinci masini in Capitala, ranind doua persoane, este recidivist, o persoana periculoasa si a fost dat in consemn la frontiera, a declarat, sambata, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda.