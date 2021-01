IMAGINI DISTOPICE! Soldații americani înarmați dorm în CAPITOLIU Dealul Capitoliului din Washington D.C. a fost scena unor imagini fara precedent cu membri ai Garzii Naționale a SUA odihnindu-se pe holurile Congresului și in celelalte cladiri ale complexului dupa ce numeroși soldați au fost desfașurați in Washington D.C. pentru a preveni noi atacuri violente precum cel din 6 ianuarie. PNL, ingropat in datorii. Cat au cheltuit la alegerile parlamentare Un numar impresionant de trupe a fost desfașurat in Dealul Capitoliului dupa ce agențiile de informații au avertizat cu privire la posibile atacuri planuite de susținatori inarmați și diferite miliții pro-Trump… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

