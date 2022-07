Stiri pe aceeasi tema

- O analiza a unor imagini satelitare si imagini de pe retele de socializare dezvaluie o crestere brutala a numarului inmormantarilor in regiuni din Ucraina aflate sub ocupatia Rusiei, mai ales la Mariupol, arata un raport publicat vineri de catre Centrul Rezilientei Informatiei (CIR), o organizatie nonguvernamentala…

- Analiza fotografiilor din satelit si din retele de social media releva o crestere semnificativa a numarului de morminte in regiunile din Ucraina ocupate de rusi, in special la Mariupol, oras-port strategic pe coasta Marii Azov, care a fost timp de doua luni sub asediul trupelor ruse, potrivit unui…

- Ucraina a intrat in ziua 94 a razboiului cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski spune ca situația din Donbas este „foarte dificila” și ca forțele Moscovei și-au concentrat armata in atacurile din est. Noi imagini din satelit arata operațiuni militare rusești in zona orașelor Liman și Popasna, in…

- Circa 100 de civili se afla in continuare in combinatul siderurgic Azovstal aflat sub asediu, in orasul Mariupol din Ucraina, potrivit administratiei regionale, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproape fiecare cladire a uzinii Azovstal, ultima reduta in apararea ucraineana din Mariupol, a fost distrusa, arata noile imagini de satelit de la Maxar Technologies, potrivit CNN. De asemenea, multe dintre cladirile rezidențiale și guvernamentale aflate direct la est de fabrica au fost, de asemenea,…

- Razboi in Ucraina, ziua 61. Ucrainenii sarbatoresc Pastele in teroare. Forțele rusești continua sa bombardeze Harkov si Mariupol. Ucraina acuza ca Rusia a adus noi lansatoare Iskander la granita.

- Razboi in Ucraina, ziua 57. Președintele american Joe Biden a anuntat noi masuri de ajutor militar și economic pentru Kiev. Intre timp, rusii l-au arestat pe comandantul Flotei Marii Negre, amiralul Igor Osipov, considerat responsabil de scufundarea cruc

- Forțele ucrainene continua sa reziste atacurilor invadatorilor in orașul Mariupol, iar situația de la oțelaria Azovstal, unul dintre ultimele locuri inca sub control ucrainean din oraș este critica, in condițiile in care un numar mare de civili inca se afla in incinta. Tot in estul Ucrainei, forțele…