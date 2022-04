Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 6 Cinci cadavre au fost gasite in subsolul cladirii unei tabere de vacanța pentru copii din orașul Bucha, la periferia Kievului. Oficialii ucraineni au declarat ca soldații ruși i-au torturat și executat pe cei 5 barbați. Identitațile barbaților sunt inca necunoscute, dar unul dintre ei avea…

- Uniunea Europeana discuta „de urgenta” noi sanctiuni impotriva Moscovei, dupa descoperirea unui mare numar de cadavre ale unor civili in regiunea Kievului, mai ales la Bucea, a transmis luni seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „UE condamna in termenii cei mai puternici atrocitatile…

- Cea de-a 40-a zi de razboi a inceput cu explozii, acestea fiind auzite in primele ore ale zilei de luni in orașele Herson și Odesa. Liderii mondiali se declara stupefiați dupa ce peste 400 de cadavre au fost descoperite in apropiere de Kiev, autoritațile ucrainene vorbind despre „crime de razboi”. Rusia…

- UPDATE 8 Boris Johnson a declarat ca „atacurile josnice ale Rusiei impotriva civililor nevinovați din Irpin și Bucha” sunt „inca o dovada ca Putin și armata sa comit crime de razboi in Ucraina”. „Nicio negare sau dezinformare din partea Kremlinului nu poate ascunde ceea ce știm cu toții ca este adevarul:…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, declara ca imaginile cu civili ucraineni morți surprinse in orașul Bucha dupa plecarea trupelor rusești au venit ca „un pumn in stomac”. Comentariile lui Blinken intr-un interviu acordat duminica CNN au fost facute la o zi dupa ce forțele ucrainene au intrat…

- „In urmatoarele zile ne așteptam la un atac semnificativ asupra capitalei. Se regrupeaza. Incearca sa gaseasca strategii diferite și incearca sa gaseasca calea potrivita, momentul potrivit. Așa ca fiecare ora conteaza, ne asteptam la un atac asupra capitalei in orice moment, mai ales, dupa cum am spus,…

- Peste 40.000 de oameni au fost evacuați miercuri din orașe bombardate de ruși, din care 3.000 au reușit sa iasa din Irpin și Vorzel, la nord de Kiev, dupa instituirea unui armistițiu de 12 ore, au anunțat autoritațile ucrainene. Au fost insa și zone in care armata rusa a blocat coridoarele umanitare…