Stiri pe aceeasi tema

- Demisionar din fruntea PNL București, tocmai pe considerentele susținerii lui Nicușor Dan, primarul Sectorului 6 a lansat zilele trecute un atac necruțator la adresa Primarului General. Apelul public, pe un ton decent si calm este doar ultima parghie pe care o am pentru a putea executa lucrarile la…

- ”Padurea nu este doar cherestea, ci infinit mai mult”, este mesajul activistului de mediu Alex Gavan catre Romsilva Ilfov, instituție pe care o acuza ca a arat cu plugul poteci pe care se desfasoara cel mai mare concurs international de ciclism cross country din estul Europei.”Draga Romsilva Ilfov,…

- Deputatul Nesterovschi dovedește ca socialiștii din R. Moldova au un lucru in comun – știu prost istoria. Fostul socialist a ieșit astazi intr-o conferința de presa unde a crezut ca-l citeaza pe domnitorul Ștefan cel Mare , dar nu a facut altceva decat sa rosteasca ca un agramat un fragment din opera…

- Noul președinte interimar al PNL București, Hubert Thuma, este increzator ca va gasi soluții la problemele acute ale Capitalei. Venit la conducerea liberala a Bucureștiului dupa o lunga perioada de apatie, Hubert Thuma aduce un suflu nou și o doza necesara de entuziasm. In cadrul Biroului Politic Național…

- Pompierii bucuresteni au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la terasa unui bloc aflat in reabilitare, din Sectorul 5 al Capitalei. Un nor imens de fum negru este vizibil de la mare distanța din mai multe zone ale Bucureștiului.

- Ianis Hagi, numit ambasador oficial al Campionatului European Under 21, considera ca Romania are o generatie cu potential care poate depasi la turneul din acest an performanta din Italia, din 2019. „M-am bucurat foarte tare cand am primit propunerea de a fi ambasadorul acestei competitii ce se disputa…

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța restricții de circulație in cateva zone ale Bucureștiului. Masura vizeaza zilele de 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. Polițiștii rutieri vor restrictiona traficul in unele zone ale Capitalei, in 10, 11, 25 martie și 1 aprilie. 4 zile de restricții rutiere In respectivele…