- Explozii puternice in portul Odesa din sudul Ucrainei au fost raportate duminica dimineața, conform BBC. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut și fumul exploziilor. Corespondentul Washington Post, Isabelle Khurshudyan, care se afla in Odesa, a scris pe Twitter: „Explozii puternice in centrul…

- 3 rachete Iskander, lansate din peninsula Crimeea, au lovit o localitate din regiunea Odesa, a declarat șeful administrației militare a regiunii, potrivit Nexta.Oficialul ucrainean n-a oferit alte detalii, dar a promis ca rușii „vor regreta fiecare lansare de racheta și fiecare bombardament al teritoriului…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…

- Intr-un centru de antrenament din orașul Odessa, tinerii profesioniști urbani care ar putea alege in mod normal unde sa se intalneasca cu prietenii la o cafea invața despre arme și aplicarea primului ajutor. „Aș dori sa știu cum sa-mi protejez prietena, orașul meu. Așa ca știu ca m-aș simți mult mai…

- Trei nave sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, informeaza USNews , care citeaza Reuters. O nava s-a scufundat, a declarat autoritatea maritima intr-un comunicat, dar nu au…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…