Imagini din întreaga lume cu „superluna roz”, un fenomen astronomic spectaculos Superluna roz, care a fost vizibila in zilele de 26 și 27 aprilie 2021, a facut un adevarat spectacol pe cer. Fotografi din intreaga lume au surprins fenomenul de luna plina in imagini spectaculoase. Luna plina a fost vizibila in noaptea de luni spre marți in zonele unde cerul a fost senin. Datorita apropierii de pamant, aceasta a fost cu o treime mai stralucitoare si a parut cu 15% mai mare, iar imaginile surprinse au facut inconjurul lumii. Fenomenul astronomic a fost denumit „superluna roz” dupa o floare care are aceasta culoare, phloxul salbatic (brumareaua), care inflorește la inceputul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la sarbatorile pascale, iar cumparaturile sunt in toi. Iata ce program vor avea de Paște 2021 magazinele Mega Image, Kaufland, Lidle, Auchan, Carrefour, Profi. Marile lanțuri de magazine au anunțat ce program vor avea in zilele de Paște 2021. In contextul pandemie de COVID-19,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, este de parere ca soluția pentru a stopa raspandirea noului coronvirus in Romania este carantina, chiar și numai pentru doua saptamani. Andreea Moldovan a explicat de ce susține varianta carantinarii Romaniei: „Perioada de incubație a virusului…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a facut apel la solidaritate, ințelegere și o exprimare non-violenta a nemulțumirilor. Declarația edilului a avut loc marți dimineața, in deschiderea ședinței Consiliului General al Municipiului București. Edilul a declarat ca ințelege frustrarile legate de…

- Prințul Philip a fost supus unei “intervenții reușite“ pentru o afecțiune cardiaca, dupa cum a anunțat Palatul Buckingham. Acesta va ramane sub supraveghere medicala mai multe zile. Printul Philip, in varsta de 99 de ani, s-a simtit rau din cauza unei infecții și a fost spitalizat pe 16 februarie.…

- Un nou beneficiu pentru bucureșteni! Nicușor Dan a explicat ca Municipiul București va avea in 2 ani o harta geospațiala. Aceasta va fi supraterana și subterana. „Municipiul București va avea in 2 ani o harta geospațiala. Pe de o parte, supraterana, cuprinzand cladirile și arterele, mobilierul urban,…

- "Incepand cu data de 5 februarie 2021, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti a suplimentat numarul ghiseelor deja deschise cu alte 28, acestea fiind dedicate persoanelor fizice arondate sectoarelor din Bucuresti si judetul Ilfov”, informeaza ANAF intr-un comunicat dat publiitatii…