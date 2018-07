Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile din Grecia au lasat in urma mii de case distruse si mari suprafete de teren arse, traume de care supravietuitorii nu vor scapa, probabil, niciodata. Totul arata ca dupa bombardament.

- Un medic din Grecia care a salvat zeci de oameni afectați de incendiile puternice a spus raspicat ca nu crede ca cele 100 de persoane disparute vor mai fi gasite in viața. Doctorul a povestit scenele de groaza pe care le-a vazut cu ochii lui și spune ca oamenii care au ajuns in mainile salvatorilor…

- Dragoș Șasu, reporterul special Libertatea aflat in Grecia, a transmis imagini cutremuratoare din satul Mati. Acolo se afla taverna unde 26 de oameni au fost gasiți carbonizați. Incercau sa scape de flacari, fugind spre mare, insa nu au mai reușit sa se salveze. Fotografii: Dragoș Sasu CORESPONDENȚA…

- Va aratam in premiera imagini care au fost filmate de romanii care traiesc in Grecia, imagini cu dezastrul de langa Atena. Nina Ghita, avocata stabilita la Atena, este cea care a realizat aceste...

- Pompierii continua miercuri sa caute persoane blocate in case sau masini carbonizate in imprejurimile statiunilor balneare Mati si Rafina, la est de Atena, devastate de incendii soldate cu 76 de morti si 200 de raniti, potrivit unui ultim bilant oficial.

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un numar total de 164 de adulti si 23 de copii au fost raniti, a declarat aseara o purtatoare de cuvant a brigazii elene de pompier. Numarul persoanelor date disparute nu a putut fi inca determinat.

- Cel puțin 60 de persoane au murit și alte cel puțin 172 au fost ranite in urma incendiilor de vegetație izbucnite in apropiere de Atena. Oamenii s-au refugiat in mare, iar bilanțul morților este in creștere. (Promotiile zilei la monitoare) Evangelos Bournous, primarul oraselului Rafina, a declarat ca…

- Cel putin 60 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei. Majoritatea victimelor au ars de vii in casele lor sau in masinile cu care incercau sa...