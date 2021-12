Stiri pe aceeasi tema

- Florin Zamfirescu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, iar anul acesta va petrece nu numai alaturi de partenera lui de viața, Daciana Toma, ci și de fosta soție, Valeria Sitaru. Actorul nu iși va avea aproape nepoții și s-a decis sa nu mai impodobeasca bradul.

- Susana Higuchi, fosta sotie a presedintelui peruan Alberto Fujimori, s-a stins din viața.Tragicul anunț a fost facut de familia sa, pe rețelele de socializare. Potrivit sursei citate, fosta prima doamna a decedat miercuri dupa o lunga suferinta, potrivit AFP.„Dupa o lunga lupta impotriva cancerului,…

- Craciunul se sarbatorește inca de la inceputul lunii decembrie in familia Ioneștilor! Ana Ionescu a dezvaluit ca este o impatimita a decorațiunilor specifice sarbatorilor de iarna, astfel ca pregatirile au inceput deja in casa ei. Soția lui Tudor Ionescu de la Fly Project a povestit ce planuri are pentru…

- Alex Bodi a fost intotdeauna inconjurat de femei care mai de care mai frumoase. Ei bine, Iulia Salagean stralucește atat cu achiaj, cat și fara machiaj, așa cum s-a afișat pe rețelele de socializare, in fața miilor de admiratori. Iulia Salagean a avut o transformare uimitoare, apreciata de sute de internauți.

- Crima din Arad a ingrozit intreaga țara, iar pana și vedetele noastre sunt șocate de moartea tragica a fetiței de patru ani, ucisa de tatal sau vitreg. Iulia Salagean trage un semnal de alarma tuturor femeilor, dupa ce a citit presa.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, face marturii incredibile din ancheta tatalui fetiței ei. Tanara susține ca nu ea a fost cea care l-a denunțat, așa cum s-a spus, și totodata, nu a fost cea care i-a vrut raul.

- Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, a marturisit la Antena Stars despre avansurile pe care le-a primit in ultima perioada din partea barbaților. Iata pe ce idee merge frumoasa blondina in alegerea partenerului perfect!

- Daria Radionova traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Dupa ce a plecat definitiv din Romania, fosta iubita a lui Alex Bodi l-a cunoscut pe actualul iubit, artistul Pooyan Mokhtari, iar acum cei doi s-au logodit. Tanarul i-a adresat marea intrebare seara trecuta partenerei sale.