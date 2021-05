Imagini desprinse de realitate cu „superluna sângerie” FOTO Singura eclipsa totala de luna din acest an avut loc 26 mai, in același timp cu „superluna sangerie”, acestea fiind doua fenomene astronomice extrem de rare. Fenomenul astronomic este desprins parca de realitate. Oamenii au facut fotografii din diverse colțuri ale lumii pentru a surprinde acest fenomen rar. Eclipsa a putut fi urmarita in Australia, sud-estul Asiei, Canada, mare parte din SUA și America Centrala. Fenomene astronomice vizibile din Romania Singurul fenomen astronomic notabil vizibil din Romania va fi eclipsa inelara de Soare ce va avea loc 10 iunie 2021, potrivit Observatorului Astronomic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

