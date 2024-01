Imagini demne de filmele de groază în Antalya: cadavre tăiate, inclusiv de copii, descoperite pe plajă Pe diferite plaje din Antalya, au fost gasite 5 cadavre in 4 zile, pe o suprafața de 73 de kilometri. Deși sexul și identitatea unor cadavre nu au putut fi determinate, s-a vazut ca membrele unor cadavre erau taiate, potrivit hurryet.com. Antalya’da 5 yildizli otelin sahilinde bir ceset daha bulundu. Son 5 gunde bulunan ceset […] The post Imagini demne de filmele de groaza in Antalya: cadavre taiate, inclusiv de copii, descoperite pe plaja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

