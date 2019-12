Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari de ger și ninsori in urmatoarele zile, semn ca iarna se instaleaza in țara noastra. In zonele inalte stratul de zapada depașește deja jumatate de metru, iar imaginile cu ninsoarea proaspat cazuta sunt de poveste. Potrivit prognozei ANM, va ninge in aproape toate regiunile…

- Cel mai mare strat de zapada din tara, de 22 de centimetri, a fost masurat vineri dimineata, la statia meteo de la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, potrivit hartii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), privind grosimea stratului de zapada.

- Ninge la aceasta ora in Romania. Pe Transfagarasan sunt zero grade Celsius si s-a depus deja un strat de 10 centimetri de zapada. Ninge de aseara, de la ora 20.00. Zapada s-a asternut si in masivul Bucegi, unde, la peste 2200 de metri ninge de ore bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis…

- Valul de aer polar care s-a abatut asupra Romaniei a adus ninsori in mai multe zone din țara. In Cluj, Alba și in Bistrița zapada masoara deja cațiva centimetri. Strat de zapada depus si in Neamt si pe Transfagarasan. Ninge in Romania. In Pasul Tihuța a nins noaptea trecuta ca in povești. Turiștii…

- Ninsorile au inceput sa-și faca simțite prezența in Romania.La aceasta ora, pe Ceahlau ninge ca-n povești. Din imaginile surprinse in timp real pe camerele de supraveghere se observa cum se depune stratul de zapada.

- Un val de aer polar a adus iarna in Romania. Ninge de cateva ore la munte, iar temperaturile au scazut brusc chiar si cu 20 de grade. Daca ieri in Bucuresti era vara cu 30 de grade Celsius, astazi abia daca s-au atins 10 grade.

- Locuitorii unui orașel din Rusia s-au trezit, marți dimineața, cu strazile și cu mașinile acoperite de zapada, scrie a1.ro. Citeste si Imagini cu prima ninsoare a toamnei, in Romania. Unde au cazut primii fulgi VIDEO Deși orașelul este situat in Munții Urali, iar mulți ar crede ca este…

- A nins la munte! Iarna iși intra in drepturi, iar masa de aer polar se resimte la nivelul intregii țari prin temperaturi scazute, sub normalul perioadei, dar și precipitații sub forma de ploaie și ninsore.