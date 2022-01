Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat ca se fac lucrari de consolidare a corpului drumului prin coloane forate pe DN 2N, pe raza comunei Dumitrești. „Lucrari de consolidare a corpului drumului prin coloane forate pe DN 2N, Dumitrești, județul Vrancea“, se arata in anunțul DRDP…

- • semafoarele au fost ridicate, de catre administratorul drumului • sunt, insa, restricții de viteza, de maximum 30/ora, in segmentul de drum unde se executa lucrarile Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași, in administrarea careiea se afla și DN 11 (E 574), anunța ridicarea semafoarelor…

- VIDEO| Legatura intre Oltenia și Ardeal: Podul cu arc din Defileul Jiului, singurul construit dupa 1989 pe DN66. Care este stadiul lucrarilor VIDEO| Legatura intre Oltenia și Ardeal: Podul cu arc din Defileul Jiului, singurul construit dupa 1989 pe DN66. Care este stadiul lucrarilor Singurul pod cu…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri a montat pe traseul Timișoara - Moravița indicatoare rutiere de avertizare a șoferilor pentru a le spori atenția. Pe acest drum iși fac apariția tot mai multe animale salbatice.

- Doua poduri din municipiul Sighetu Marmatiei vor fi reabilitate anul viitor de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit anunțului facut de catre Primaria Sighet. Vizate pentru modernizare sunt un pod peste raul Iza, cunoscut drept „podul mare de la Ciarda”,…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov anunta ca a inceput sa ninga in judetele Mures, Covasna si Harghita si se intervine cu mai multe autospeciale.”Iarna s-a instalat in centrul tarii! In cursul acestei dimineti DRDP Brasov a actionat cu 14 utilaje de deszapezire care au imprastiat…

- FOTO: Parapeți din beton pentru siguranța traficului rutier, montați pe DN 67C – Transalpina, in zona lacului Oașa Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj au montat recent parapeți din beton pe DN 67C – Transalpina, intr-o zona situata pe marginea lacului Oașa. Potrivit reprezentanților…