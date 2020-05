Stiri pe aceeasi tema

- Pe timp de pandemie natura parca a renascut. Cerul este mai albastru iar iarba mai mirositoare. Ori natura s-a schimbat, ori noi am devenit mai dornici de tot ce ne-a lipsit in perioada izolarii. Cititorii Noi.md au transmis mai multe imagini de la Gradina Botanica, care in aceste zile parca are un…

- Coronavirusul a transformat din orașul Guayaquil din Ecuador locul in care cadavrele zac abandonate pe strazi, pe banci și pe holurile spitalelor. Guayaquil a pierdut lupta impotriva virusului, iar sute de pacienți așteapta sa fie internați in timp ce personalul medical nu mai face fața!

- „Oamenii din orașul Wuhan au revenit la munca. Fotografiile sunt sfașietoare. Așa ne vom intoarce și noi?”, se intreaba un tanar, pe Twitter , in timp ce posteaza doua fotografii realizate chiar in epicentrul epidemiei, in orașul Wuhan, locul de unde a pornit totul. Totul a revenit la normal, virusul…

- Una dintre cele mai populare plaje din orasul australian Sydney s-a redeschis dupa cinci saptamani in care accesul a fost interzis din cauza pandemiei de coronavirus. Zeci de oameni au venit pe plaja Bondi, au inotat sau au facut surf.

- Eduard Palaghița e un brașovean care traiește la New York și a luat cu el peste Ocean o Dacia 1300, fabricata in 1977. Romanul a surprins mai multe imagini pe strazile din New York, pustii din cauza epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autoritați. Citește și: COVID-19. Aproape…

- Gest de solidaritate al timișorenilor pentru cei care selupta zi de zi cu coronavirusul. Mai multe instituții, dar și oameni simpli auaprins lumina pentru luptatorii din linia intai.La initiativa Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeanaa Culturii, in cadrul actiunii ”Lumineaza orasul prin tine”,…

- Fotoreporterii Libertatea continua, zi de zi, sa imortalizeze orașul, așa cum nu a mai fost vazut vreodata.Centrul Vechi, loc intotdeauna exploziv, e incremenit. Strazile sunt ale polițiștilor, jandarmilor și ale armatei. Printre ei, la o plimbare legala, se strecoara prudenți posesorii de animale de…