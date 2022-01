Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache a incins seara trecuta atmosfera pe ritmurile pieselor lui Florin Salam. Jurata de la X Factor și iUmor a luat parte de la un eveniment cu zeci de invitați, acolo unde manelistul a venit cu toata formația. Imagini savuroase de pe ringul de dans.

- Situația Feliciei ar fi fost alta daca medicii ar fi acordat mai multa atenție mamei, in urma cu 17 ani. Felicia are paralizie cerebrala și tetrapareza spastica. Are nevoie de proceduri de recuperare, care sunt foarte costisitoare și pe care parinții nu și le permit.Mama Feliciei: Nu am vrut sa accept…

- Este zi de sarbatoare in casa lui Mario Fresh. Mama artistului, Claudia, iși sarbatorește ziua de naștere. Cei doi au petrecut acest moment in familie, iar cantarețul a postat un mesaj absolut emoționant. Artistul ii este recunoscator pentru tot și a ținut sa-i mulțumeasca și in mediul online, iar fanii…

- A disparut de cațiva ani buni din lumina reflectoarelor și se pare ca și-a abandonat și cariera muzicala, insa Nicolae Guța pare sa fie mai fericit și mai implinit ca niciodata. Zilele trecute și-a sarbatorit ziua de naștere, organizand o petrecere de proporții. Iata imagini unice de la ziua de naștere…

- Mitica Popescu e unul dintre actorii consacrați ai Romaniei. Dincolo de cariera in actorie, acesta e și prezentator de televiziune, de ani de zile modereaza emisiunea „D’ale lu’ Mitica”, la TVR 2. Cu ocazia zilei sale de naștere, aceasta a facut dezvaluiri despre viața sa la 85 de ani. Este inca energic…

- Rita Mureșan iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a implinit varsta de 49 de ani, motiv pentru care a primit numeroase mesaje de la marea sa comunitate de pe rețelele de socializare. Artista a marturisit ca, din nefericire, nu a putut petrece cu cele doua fiice ale sale, asta deoarece ambele…

- Un accident grav a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea Bucov, in care au fost raniți inclusiv copii, fiind nevoie și de intervenția descarcerarii. Incidentul, o coliziune intre doua autoturisme, a avut loc la intersecția DJ 250 cu DC. Unul dintre șoferi a ramas prins intre fiarele contorsionate,…