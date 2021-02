Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii au murit, sambata, intr-un accident in Bucuresti. Tragedia s-a produs pe o strada din nordul Capitalei, in cartierul Andronache din Bucuresti, dupa ce o soferita a pierdut controlul volanului, a lovit un stalp si a ricosat pe trotuar. Victimele au fost transportate la spital, insa nu au putut…

- In urma cu puțin timp, un polițist a murit intr-un accident de motocicleta in fața Palatului Parlamentului. Barbatul se afla pe motocicleta și era in timpul liber. Tragedia s-a petrecut pe bulevardul Libertații din Capitala.

- Ziarul Unirea TRAGEDIA de la ”Matei Balș”: Inca un pacient prins in incendiu a murit. Bilanțul deceselor a ajuns la 8 persoane Tragedia de la Institutul ”Matei Balș” din Capitala continua sa faca victime. O persoana in varsta de 87 de ani, prinsa in incendiul de acum trei zile, a murit in spitalul in…

- Momentul in care a izbucnit incendiul de la Institutul Matei Bals, filmat de o camera de supraveghere Momentul in care a izbucnit incendiul de la Institutul Matei Bals a fost filmat, in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, de o camera de supraveghere din zona. Imaginile au fost filmate din blocul…

- Doi tineri de 29 și 32 de ani au fost retinuti, fiind suspectati de comiterea unui furt. Potrivit politiei, acestia au sustras o remorca pentru motobloc din apropierea unui magazin de pe strada Mitropolitul Dosoftei din Capitala.