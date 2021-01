Stiri pe aceeasi tema

- Un icendiu a izbucnit vineri dimineata la un pavilion al Spitalului ”Matei Bals” din Capitala. A fost declansat planul ”rosu”. Patru persoane au decedat. 102 persoane au fost evacuate, au fost afectate patru saloane. La Institutul ”Matei Bals” s-au deplasat seful DSU, Raed Arafat, ministrul Sanatatii,…

- Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta dimineața intr-un pavilion al Spitalului de Boli nfecțioase Matei Balș din Capitala. Trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o a patra a fost declarata decedata dupa ce salvatorii au incercat minute in șir sa o resusciteze. Peste 100 de pacienți infectați…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Incediu a izbucnit, vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Zeci de pacienți cu Covid-19 au fost evacuați, iar la fața locului au intervenit de urgența echipajele de pompieri. La fața locului a sosit și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Focul a fost stins de…

- Angajatii de la Spitalul Floreasca din Capitala nu reusesc sa gaseasca cadavrul unui pacient mort de COVID, potrivit familiei persoanei decedate. Doctorul Bogdan Oprita, purtator de cuvant al Spitalului a declarat, ca este vorba de o incurcatura. Politia Capitalei a deschis o ancheta, iar procurorii…

- In varsta de 46 de ani, Ovidiu Irimescu a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna noiembrie. A urmat un tratament corespunzator si s-a vindecat. Din pacate, in decembrie a inceput sa se simta rau, cel mai probabil din cauza unor microembolii, motiv pentru care a revenit la spitalul din Suceava. Pe 19…

- Femeia gravida, care a murit vineri la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta Craiova, a fost confirmata pozitiv cu SARS-CoV-2 dupa deces. Tanara se afla in izolator in așteptarea rezultatului testului Covid-19, cand starea i s-a inrautațit. Medicii nu au putut salva nici bebelușul.

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…