Imagini de la protestele de azi de la Sinaia: ”Primarul Oprea ne distruge istoria”

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Mai multe forțe civice din Sinaia, Breaza, Brașov, București și Urziceni se unesc in protest pentru salvarea Aleii Caraiman. Sambata, 18 Martie, de la ora 11:00 societatea civila va protesta in fața Primariei din Sinaia impotriva odiosului proiect girat de primarul Vlad Oprea, ce…

- Politistii prahoveni anunta restrictii de circulatie pe drumul national 1, intre Ploiesti si Sinaia, in zona orasului Breaza, unde terasamentul drumului s-a surpat pe o lungime de 60 de metri. In aceste conditii, o banda de circulatie va fi inchisa temporar, potrivit News.ro Potrivit datelor furnizate…

- Potrivit datelor furnizate de Politia judeteana Prahova, surparea terasamentului pe o lungime de aproximativ 60 de metri s-a produs in dreptul orasului Breaza, la kilometrul 99+050, pe sensul de mers Brasov catre Ploiesti. In aceste conditii, autoritatile anunta instituirea unei restrictii temporare…

- Vacanța de sarbatori este la final, iar zecile de mii de romani s-au incolonat pe „drumul așteptarii” – DN1. In Comarnic și Bușteni se așteapta in coloana. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti –…

- Entuziasmați ca au gasit oferta cea mai buna, tinerii au trimis banii fara sa ceara prea multe detalii, iar presupusul proprietar al cabanei nu a mai raspuns la telefon dupa ce s-a vazut cu banii in cont, arata Digi 24.In total, peste 50 de tineri au fost pacaliți. Locația era ideala: la 12 kilometri…

- Pe acelasi sens de mers se circula ingreunat si in statiunea Busteni, unde coloana de vehicule este de un kilometru.Se mai circula in conditii de aglomeratie si intre statiunile Predeal si Busteni, pe sensul de coborare Brasov catre Ploiesti, fiind formata coloana de autovehicule care se deplaseaza…

- Aglomerație de sarbatori pe Valea Prahovei și in acest an. Coloana de mașini pe DN1, la Busteni si Comarnic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intens pe DN 1 Ploiesti – Brasov, astfel ca se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat, luni, ca se inregistreaza coloane de masini pe ambele sensuri de pe DN 1 București – Brașov. Zonele cea mai aglomerata de pe Valea Prahovei sunt localitațile Bușteni și Comarnic. Potrivit Infotrafic , luni, au fost semnalate…