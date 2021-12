Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Vanesa B., 23 ani, si Youssef A., 25 ani, doi studenti la UMF Iasi, au avut parte de un sfarsit cutremurator in vila pe care o inchiriasera si unde se mutasera de doar cateva saptamani. Pe trupurule lor anchetatorii au gasit urme de zeci de lovituri de cutit. Tinerii fusesera injunghiati in zona…

- Senatoarea Diana Șoșoaca da in judecata poliția dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un spațiu inchis. Senatoarea i-a dat mai multe dedicații lui Raed Arafat, la ziua de naștere a soțului sau, care a fost sarbatorita la un restaurant din Iași. Deși poliția nu…

- Imagini spectaculoase au fost filmate joi dupa-amiaza la Iași, unde o cladire cu 6 etaje a fost pusa la pamant prin implozie, scrie cotidianul local Ziar de Iași.Cladirea de era ultima de pe terenul fostei fabrici de matase din Iași, terenul fiind acum in proprietatea unui dezvoltator imobiliar. Joi…

- Proiectul ce viza modernizarea și reabilitarea Palatului „Braunstein” a fost finalizat, fiind demarat in anul 2018. Palatul se afla in centrul orașului Iași, iar pe viitor ar putea deveni una dintre cele mai tari atracții turistice și istorice din țara. Unul dintre cele mai spectaculoase palate din…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va fi scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi in cursul diminetii de vineri, dupa care va fi depusa intr-un baldachin special amenajat pentru inchinare, alaturi de racla cu moastele Sfantului Gheorghe. "Avand experienta ultimelor zile si dorind…