- In ziua in care ar fi trebuit sa ii aniverseze 51 de ani, familia Madalinei Manole a comemorat opt ani de la moartea fulgeratoare a artistei. Tatal, fratele și cațiva apropiați ai Madalinei au mers la mormantul acesteia și au adus flori și lumanari. Fostul soț al Madalinei și fiul regretatei artiste…

- Vizitele la cabinetul medicului estetician xi orele petrecute in saloanele de infrumusetare au fEcut-o oare pe Narcisa GutE sE se simtE ~pEcEtoasE? Nu a stat prea mult pe ganduri, xi-a pus baticul in cap xi a mers imediat sE se roage, poate, poate, axa ii va merge mai bine.

- Au trecut șase luni de la moartea Stelei Popescu, iar familie marei artiste nu este liniște nici acum. fostul sot o ataca dur pe fiica adoptiva a artistei, care a mostenit intreaga avere. Dan Puican (83 de ani) ii reproseaza Doinei Maximilian faptul ca incearca sa scoata bani de pe urma artistei.

- O arhiva remarcabila, cu mai mult de 4000 de fotografii, in care apare familia regala britanica a fost facuta publica zilele acestea, organizandu-se o noua licitatie. Fotografiile rare au fost realizate in de-a lungul a cativa zeci de ani, aratandu-ne-o pe Regina Elisabeta la primul Trooping The Colour,…

- Parastasul de sase luni de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei a avut loc sambata in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges.Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti in frunte cu arhiepiscopul Argesului si Muscelului, IPS Calinic.La…

- Clipe negre se petrec in familia cantarețului Adrian Daminescu, dupa ce a fost lovita de o tragedie. Vestea trista a fost facuta de soția celebrului artist, Daniela. Susținatorii cuplului le-au trimis gandurile lor senine și mesaje de condoleanțe emoționante. Citește și: Adrian Daminescu, destin de…

- Oficial, Betty Salam nu a confirmat, dar nici nu a infirmat ca e insarcinata! In secret insa, unul dintre verii familiei manelistului a declarat ca artista e gravida. Mai mult, el a spus și cat de avansata este sarcina fiicei lui Florin Salam. Atat rudele cunoscutului cantareț, cat și cele ale lui Catalin…