- Las Vegas Aces au invins Connecticut Sun in finala campionatului, 78-71, și au caștigat titlul in WNBA pentru prima data in istorie. Riquna Williams, A’ja Wilson și Chesea Gray - care a fost și MVP - s-au remarcat pe parcursul partidei, iar vedeta All-Star Kelsey Plum a fost in centrul atenției și la…

- Noi restricții de circulație anunțate de Primaria Baia Mare datorita Castaniadei, ediția 2022. In perioada 21.09.2022, ora 09.30 -26.09.2022 , ora 24.00, circulația rutiera va fi restrictionata pe Bulevardul Unirii (tronsonul cuprins intre Bulevardul. Traian și Bulevardul Republicii), pe strada Hortensiei…

- Dupa doi ani de pauza, Sarbatoarea Castanelor revine in 2022 cu cea de-a XXVIII-a ediție, in perioada 23-25 septembrie. Parada de deschidere a evenimentului va avea loc vineri, 23 septembrie, incepand cu ora 15.00. Traseul pe care se va desfașura este urmatorul: Bulevardul Traian (Oficiul Poștal nr.…

- Pe primarul de Baia Mare il incearca mai nou un sentiment de greața cand vine in Primarie. Acesta a fost primul lucru care ni s-a transmis in debutul unei ședințe care a avut loc ieri, 12 septembrie. A fost ședința cu șefii din instituțiile aflate in subordinea Primariei Baia Mare. Primul lucru transmis…

- Primaria Baia Mare a publicat caietul de sarcini cu privire la serviciile muzicale pentru cea de-a XXVIII-a ediție a Sarbatorii Castanelor, care se va derula in perioada 23 – 25 septembrie. Valoarea estimata a serviciilor este de 1.930.000 lei fara TVA, iar concertele se vor desfașura pe doua scene,…

- Pe rețelele de scializare circula un video de fix un minut, fiind suprinsa viața intr-un cuib de berze de la venirea lor in țara și pana acum, cand se cam pregatesc sa plece. Videoclipul a ajuns viral, fiind urmatit de numeroase persoane dornice sa vada cum se naște viața și cum ajunge sa creasca de…

- Ne pregatim de o ediție aniversara a celebrului eveniment de la marginea Maramureșului, Hora de la Prislop. Fiind o ediție aniversara, vor fi doua zile de distracție. Ediția din acest an va avea loc in perioada 27-28 august, evenimentul tradițional de referința „Hora la Prislop” aniversand ediția cu…

- Castaniada din acest an ar urma sa coste 2,4 milioane de lei, nu 3 milioane, cum s-a cerut inițial. Suma aceasta a fost avizata in comisia de buget-finanțe, in urma unor discuții contradictorii, chiar inaintea ședinței de Consiliu Local de azi, 9 august. Ramane de vazut daca suma aceasta va trece de…