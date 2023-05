Imagini de la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Cum a fost dansul mirilor! Sambata a avut loc unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului in showbiz-ul autohton. Smiley și Gina Pistol s-au casatorit dupa o relație ce dureaza deja de aproape șapte ani. Cei doi au avut parte de o nunta ca in povești la care au participat peste trei sute de invitați. Așa cum cere tradiția, petrecerea a fost deschisa de dansul mirilor. Cei doi proaspeți insuraței au ales sa danseze pe piesa „Dance Me To The End Of Love” a legendarului Leonard Cohen. Smiley și Gina s-au ținut strans in brațe, vizibil fericiți…